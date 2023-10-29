Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Kahramanmaraş'ta birçok okulda çeşitli etkinliklerle kutlandı. İsmail Kurtul İlkokulu, bu özel günde öğrencilerin, büyük bir coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Okul müdürü ve öğretmenlerin hazırladığı koreografiler, Türk bayrağı ve Atatürk baskılı kırmızı-beyaz tişörtler giyen öğrenciler tarafından büyük bir başarıyla sergilendi. Gösteriler, Cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığı ve sevgiyi yansıtan anlamlı anlara sahne oldu.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.