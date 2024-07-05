Kahramanmaraş’ta bulunan metruk bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede binayı sardı.

Olay İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda meydana geldi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Uzun uğraşlar sonucunda yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında, binada maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.