Isparta 32 Spor Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Maçı Canlı İzle

Fenerbahçe - Nice maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Nice canlı izle
TFF 2. Lig’de heyecan devam ediyor. Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda Isparta 32 Spor’a konuk oluyor. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.
TFF 2. Lig’de mücadele eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin güçlü ekiplerinden Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen maç, 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Isparta Atatürk Stadı’nda oynanacak.