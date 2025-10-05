1–5 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, Türkiye adına unutulmaz bir zafere sahne oldu. Kahramanmaraşlı milli sporcular Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, 10 metre Havalı Tabanca Erkekler Takım kategorisinde mücadele ederek, finalde Alman rakipleri Christian Reitz ve Paul Froehlich’i geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyonda yalnızca erkeklerde değil, tüm takım kategorilerinde de altın madalya kazanarak büyük bir ilke imza attı. Şampiyonanın hem ev sahibi hem de en başarılı ülkesi olan Türkiye, Avrupa atıcılık arenasında gücünü bir kez daha tescilledi.

Milli atıcı Yusuf Dikeç, her zamanki gibi yarışmaya ekipman desteği olmadan katılarak izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı. Dikeç’in yüksek konsantrasyonu ve kararlılığı, Mustafa İnan ile olan mükemmel takım uyumuyla birleşince, rakiplerine neredeyse hiç şans tanımadılar. Final boyunca sergiledikleri performans, spor otoriteleri tarafından “zirveye yakışır” şeklinde değerlendirildi.

Avrupa Şampiyonlar Ligi daha önce Macaristan ve Sırbistan gibi ülkelerde düzenlenmişti. Bu yıl ise ilk kez İstanbul’da organize edilen turnuva, Avrupa’nın en seçkin sporcularını ağırladı. Kadın ve erkek sporcuların aynı platformda yarıştığı organizasyon, spora farklı bir heyecan katarken, Kahramanmaraşlı sporcuların başarısı da hem kent hem ülke adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Bu anlamlı zaferle birlikte Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, hem bireysel başarılarıyla hem de takım ruhuyla Türk spor tarihinde önemli bir yer edinmeyi başardı.