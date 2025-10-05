Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Okullardaki temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacından öğretmen atamalarına, müfredat tartışmalarından olası sistem değişikliklerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Tekin, 4+4+4 sistemine yönelik hazırlanan yeni modelin yakında Cumhurbaşkanı’na sunulacağı açıklandı.

15 Bin Öğretmen Ataması ve Milli Eğitim Akademisi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2024 KPSS süreci sonrası yapılan sözlü sınavların ardından 15 bin öğretmen atamasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılacağını duyurdu. Yeni yıl itibarıyla Milli Eğitim Akademisi üzerinden 10 bin öğretmen adayının eğitime başlayacağını söyledi.

4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik

Zorunlu eğitim sistemine yönelik soruya ise dikkat çeken bir yanıt veren Bakan Tekin, “Dünya genelinde eğitim süreleri kısalıyor. Biz de buna uygun bir hazırlık yaptık. Raporumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Eğer siyasi karar alınırsa bu yıl içinde değişiklik yapılabilir” dedi. Ancak sistem değişikliğinin yasalaşması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Bakanlık Kitapları Sınavlar İçin Yeterli"

Bazı yayınevlerinin "uyumlu" kaynaklar adı altında satış yaptığı kitaplara ilişkin konuşan Tekin, LGS ve YKS sorularının sadece MEB müfredatından hazırlandığını vurguladı. Velilere seslenen Tekin, “Merdiven altı kurslara ve ek kaynaklara gerek yok. Bakanlık kitapları, EBA ve MEB platformlarındaki içerikler öğrencilerimiz için yeterlidir” dedi.

TIMSS Başarıları (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması)

Türkiye’nin uluslararası başarılarına da değinen Tekin, 2023 TIMSS sonuçlarında Türkiye’nin Avrupa’da 1., OECD ülkeleri arasında ilk 5’e girdiğini hatırlattı. Eğitimde istikrarın ve öğretmenlerin katkısının bu başarıda önemli olduğunu söyledi.

Okullarda temizlik ve güvenlik personeli İŞKUR üzerinden karşılanıyor

Türkiye genelinde 110 bin civarında okul binası olduğunu belirten Tekin, bu denli büyük bir yapı stoku içerisinde bazı aksaklıkların yaşanmasının normal olduğunu ifade etti. Temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacının Çalışma Bakanlığı ile iş birliği içinde İŞKUR üzerinden karşılandığını aktaran Tekin, bu yıl yaklaşık 130 bin personelin istihdam edildiğini söyledi.

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilen kişilerin haftada 3 gün çalıştığını belirten Tekin, bu modelin Türkiye’de beklentileri karşılamadığını ve önceki sisteme dönüldüğünü açıkladı.