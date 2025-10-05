Kahramanmaraş’ta özel gereksinimli bireylerle normal gelişim gösteren çocuklar, düzenlenen anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Toplumsal farkındalık oluşturmak ve çocuklar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik, şehrin sevilen sosyal alanlarından Tatlı Park’ta gerçekleştirilirken, çocuklar gün boyunca çeşitli oyunlar oynayıp, birlikte eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı. Oyun alanları, el becerisi etkinlikleri ve interaktif oyunlarla donatılan programda, çocuklar hem eğlendi hem de birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinliğin koordinatörlüğünü üstlenen Uzman Öğretici Elif Sünbül, bu tür organizasyonların özel gereksinimli çocukların toplumsal yaşama katılımlarını artırmak açısından çok değerli olduğunu vurguladı. Sünbül açıklamasında “Amacımız, özel gereksinimli bireylerle yaşıtları arasında dostluk köprüleri kurmak." dedi.

Tatlı Park yönetimi ise bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Bizler Tatlı Park ailesi olarak her zaman olduğu gibi bugün de özel çocuklarımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamlı programa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk."

Etkinlik süresince çocuklar; çeşitli aktivitelerle hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sosyal etkileşimlerini artırdı. Aileler de etkinlik boyunca çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.