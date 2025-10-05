Kahramanmaraş’ta bir asker eğlencesi sırasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay, şehir merkezine bağlı Beyazıtlı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir ikamette düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde, davetliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçak ve silahların da kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sonucu H.P., D.P., A.P., D.A., S.Ç.S. ve M.K. isimli 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, mahallede olası bir gerginliğin yeniden yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı sokakta uzun süre delil çalışması yaptı. Kavganın çıkış nedeni ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.