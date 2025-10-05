Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 5 kişi yaralandı. Kaza anları araç kamerasına yansırken, yetkililer sürücülere “trafik kurallarına uyun” çağrısında bulundu.

İlk kaza, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta seyir halindeki bir hafif ticari araç, motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kadın yola savrularak yaralandı. O anlar ise çevredeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

İkinci kaza ise Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu Karacasu Karaziyaret Mahallesi’nde yaşandı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada, bir cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Her iki kazada da yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, kaza anlarının araç kameralarına yansıdığını belirterek sürücülere, hız limitlerine uymaları ve kavşaklarda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.