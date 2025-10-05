Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine giren Kahramanmaraş’ta, şehrin dört bir yanında yükselen inşaatlar dikkat çekiyor. Ancak o binaların ardında, çoğu zaman göz ardı edilen bir emek ve özveri var: inşaat işçileri.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte şantiyelere gelen işçiler, çoğunlukla toz, çamur, yüksek gürültü ve güvenlik riski içeren zorlu koşullarda mesai yapıyor. Yazın yakıcı sıcağında, kışın dondurucu soğuğunda ya da yağmur altında durmaksızın çalışan işçiler, evlerine ekmek götürebilmek için büyük bir özveri gösteriyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde hızla yükselen konutlar, kamu binaları ve ticari yapılarla birlikte, inşaat iş gücüne olan ihtiyacı da ciddi ölçüde arttırdı. Bu da hem yerel hem de çevre illerden birçok işçinin kente yönelmesine neden oldu.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise bu sürecin kahramanları olan işçilere daha fazla değer verilmesi ve işçilerin emeğine daha fazla saygı gösterilmesi gerektiği gerektiği konusunda hemfikir.

Uzmanlar ise inşaat sektörünün Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkmasında stratejik öneme sahip olduğunu ve hem istihdam yaratması hem de kent ekonomisine hareket kazandırması açısından sektörün desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.