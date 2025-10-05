Elbistan Belediyesi, Elbistan Edebiyat ve Sanat Derneği ile Filosofya Yayın Evi iş birliğinde hayata geçirilen fuar, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda kitap ve sanat dolu bir atmosferde başladı.

Fuar, sadece Elbistan için değil, bölge adına da önemli bir kültürel adım olarak değerlendiriliyor. Açılışta yerel protokol üyeleri, edebiyatçılar ve yüzlerce kitapsever bir araya gelirken, fuarın ilk gününden itibaren alana büyük bir ziyaretçi akını yaşandı.

Etkinliğe; 100’den fazla yazar ve şair, 10 yayınevi, çeşitli edebiyat dernekleri ve kültür-sanat toplulukları katılım sağladı. Fuarda imza günleri, kitap tanıtımları, edebiyat sohbetleri, şiir dinletileri ve çocuklara özel etkinlikler yer alıyor. Ziyaretçiler sevdikleri yazarlarla tanışma ve kitaplarını özel indirimlerle alma fırsatı buldu.

Fuar kapsamında gün boyu düzenlenen söyleşiler, paneller ve atölye çalışmaları, hem gençlerin hem de yetişkinlerin ilgisini çekerken, şehre kültürel bir canlılık kazandırdı.

Elbistan Kitap Fuarı, Pazartesi akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Edebiyatın, sanatın ve kitap sevgisinin buluşma noktası haline gelen fuar, Elbistan’ın kültürel yaşamında yeni bir sayfa açmış oldu.