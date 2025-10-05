Programda emekli din görevlilerine plaket takdim edilirken, depremde ve farklı vesilelerle vefat edenler için hatim duası yapıldı.

Katılımcılar arasında Vali Vekili Recep Aydın, Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sendika yöneticileri ve çok sayıda din görevlisi yer aldı.

Diyanet-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Abdülaziz Yenice, her zaman din görevlilerinin milletin yanında olduğunu hatırlatarak destek veren kurum ve isimlere teşekkür etti. İl Müftü Vekili İbrahim İkbal, din görevlilerinin sadece ibadet değil, umut ve ahlak taşıdığını vurguladı.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız ise sendikanın hem özlük hem özgürlük mücadelesini sürdürdüğünü ifade ederek, “Kuruş sendikacılığı değil, duruş sendikacılığı yapıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Vahit Kirişci de konuşmasında, “Maneviyat olmadan hiçbir başarı tam olmaz. Türkiye’nin gücü ahlak ve inançtan gelmektedir” sözleriyle din görevlilerinin toplumdaki önemine dikkat çekti.

Program, plaket takdimleri, hatim duası ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.