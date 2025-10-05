9. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız moderatörlüğünde düzenlenen panelde, kırsal turizm sektörünün önde gelen isimleri bir araya geldi.

Başkonuş Yaylası İşletmesi Genel Müdürü Mustafa İşbilir, Döngel Life İşletme Sahibi Metin Orhan ve Expo Garden Hotel İşletme Sahibi Gökhan Büyükdereli konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, bölgedeki kırsal turizm yatırımlarının gelişimi, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve sektördeki başarı hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı. Konuşmacılar, doğa ile uyumlu işletme modellerinin hem yerel ekonomiye hem de istihdama sağladığı katkılara dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda, Kongre Başkanı ve KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Paksoy, panelistlere teşekkür belgelerini ve hediyelerini takdim etti.

Panelin ardından katılımcılar, Başkonuş Yaylası’nın eşsiz doğasının tadını çıkararak doğa yürüyüşleri yaptı ve bölgenin huzurlu atmosferinde keyifli anlar geçirdi.