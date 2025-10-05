4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı onayıyla “Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği” kuran ilk büyükşehir belediyesi oldu.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, birlik, sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm süreçleri şehir genelinde planlayacak ve uygulamalarda tek yetkili kurum olarak görev yapacak.

Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçe belediyelerinin temsilcilerinden oluşan "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği", kentteki sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarına başladı. Birlik, sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi başlıkları öncelikli hedefleri arasında değerlendiriyor.

Hayvanların sadece barınması değil, aynı zamanda sağlık ve güvenliklerinin de sağlanmasının esas alındığı bu çalışma kapsamında, barınak altyapılarının geliştirilmesi, kısırlaştırma çalışmalarının yaygınlaştırılması, sahiplendirme oranlarının artırılması ve veteriner hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi somut adımlar planlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptığı açıklamada, birlik aracılığıyla şehir genelinde koordineli bir yapı oluşturularak sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmaların hızla sürdürüleceğini ifade etti.

İlk etapta Kapıçam bölgesinde 20 dönümlük Doğal Yaşam Alanı oluşturuldu. Alanın 75 dönüm daha genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, Kapıçam’daki tesisin sağlık hizmetleri kapasitesi de artırılıyor. Bu kapsamda, Elbistan ve Afşin ilçelerinde yeni doğal yaşam alanları oluşturulacak, Afşin’de ise kısırlaştırma birimi hizmete alınacak. İlçelere hizmet edecek ortak yaşam alanları için de planlamalar sürdürülüyor.