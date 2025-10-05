Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek, Filistin halkının yanında olduklarını göstermek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde başladı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, İsrail’in sivilleri hedef alan saldırılarını sloganlarla protesto etti. Katılımcılar arasında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da yer alması dikkat çekerken, çok sayıda kişi duygusal anlar yaşadı.

Grup adına basın açıklaması yapan Nihat Karanfil, Filistin halkının yalnız olmadığını vurgulayarak "Biz burada zalimin zulmünü boykot etmek ve tüm dünyaya duyurmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından araçlarını Türk ve Filistin bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, şehir merkezinde konvoy oluşturarak tur attı. Konvoya çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.