Başvurular İŞKUR Üzerinden Yapılacak

Sağlık Bakanlığı, bu yıl toplam 2 bin 753 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuruların İŞKUR üzerinden elektronik ortamda yapılacağı duyuruldu.

Adaylar başvurularını;

esube.iskur.gov.tr adresinden,

İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet noktalarından,

Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Şahsen başvuru kabul edilmeyecek.

Başvuru Koşulları ve Kura Süreci

Başvurular ilan tarihinden itibaren 5 gün içinde tamamlanacak.

Adaylar aynı kurumun aynı tarihte yayımlanan ilanlarından yalnızca birine başvurabilecek .

Öncelikli adaylar başvuru sırasında liste seçimini yapmak zorunda olacak.

Başvurular noter kurasına gönderilecek ve açık iş sayısının 4 katı kadar aday sınava çağrılacak.

Yanlış beyan ya da belge sunanların başvuruları geçersiz sayılacak.

Sınav ve Atama Süreci

Noter kurasıyla belirlenen adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde sürekli işçi olarak atanacak. Sınav tarihi, saati ve yeri Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Posta yoluyla ayrıca bildirim yapılmayacak.

Özet