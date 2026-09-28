Orta Doğu’da diplomatik çabalar ve varılan mutabakatlara rağmen işgalci İsrail ordusu sahadaki saldırılarına ara vermiyor. Lübnan ile İsrail arasında yürürlükte olan ateşkes kararlarına ve imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen İsrail, Lübnan’ın güneyindeki yerleşim yerlerini ve vadileri yeniden hedef aldı.

Savaş Uçakları ve Topçular Gece Boyunca Vurdu

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail’e ait bir savaş uçağı güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Mifedun ile Doğu Zavtar beldeleri arasındaki bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Hava bombardımanının yanı sıra İsrail topçu birlikleri de sabah saatlerinde Zıbkin beldesinin çevresini ve Yatır yakınlarındaki vadileri yoğun ateş altına aldı. Saldırıların gece saatlerinde de sürdüğü ve Seluki Vadisi’nin topçu atışlarıyla hedef alındığı bildirildi.

Bilanço Ağır: 4 Bin 386 Ölü, 1 Milyondan Fazla Mülteci

İsrail ordusu, 2 Mart tarihinde Lübnan’a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti verilerine göre, tırmanan saldırılar nedeniyle ülkede 1 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Masadaki Anlaşmalar Sahada İhlal Ediliyor

İki ülke arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve ardından birkaç kez uzatılan ateşkes kararına rağmen ihlaller durmadı. ABD'nin başkenti Washington’da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran’da Lübnan ve İsrail arasında bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Ancak İsrail ordusunun son düzenlediği hava ve topçu saldırıları, diplomatik kanallarla varılan bu anlaşmaların sahada işlevsiz bırakıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.