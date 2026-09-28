ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla uluslararası diplomasinin gündemine yine bomba gibi düştü. Dünya petrol sevkiyatının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı hedef alan Trump, bölgenin haritasını kendi tarzıyla "yeniden çizdi."

Daire İçine Alıp "Trump Boğazı" Yazdı

Sosyal medya platformundan Basra Körfezi ve etrafındaki ülkeleri gösteren bir haritayı paylaşan Trump, Hürmüz Boğazı’nın yer aldığı stratejik alanı daire içine alarak burayı "Trump Boğazı" şeklinde adlandırdı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda da Hürmüz Boğazı’nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu iddia eden Trump, buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini öne sürmüş ve boğazın adını değiştirebileceğini sinyallemişti.

Harita Değişikliği Hamleleri İlk Değil

Donald Trump’ın coğrafi isimleri tek taraflı değiştirme adımları Hürmüz Boğazı ile sınırlı değil. ABD Başkanı daha önce de benzer diplomatik krizlere imza atmıştı:

Meksika Körfezi yerine "Amerika Körfezi": Meksika ile yaşanan gerilimler sırasında Meksika Körfezi'nin adını "Gulf of America" yapmak için kararname çıkaran Trump, Google ve Apple Maps gibi dijital haritalara da baskı yapmıştı.

Ontario Gölü "Amerika Gölü" Oldu: Kanada ile gümrük tarifesi krizinde iki ülke sınırındaki devasa Ontario Gölü’nü "Lake America" ilan etmiş, Kanada yönetiminin sert tepkisiyle karşılaşmıştı.

New Mexico'ya "New America" Teklifi: Kendi ülkesindeki New Mexico (Yeni Meksika) eyaletinin isminde "Mexico" ifadesi geçmesinden rahatsız olarak yapay zeka görselleriyle eyaletin adının "New America" yapılması gerektiğini savunmuştu.

İran ile bu hafta yeni görüşmelerin beklenmesi öncesinde gelen bu "Trump Boğazı" paylaşımının bölgedeki tansiyonu nasıl etkileyeceği merak konusu.