Araç sürücüleri, iniş ve çıkışların yaşandığı akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor.

Küresel çapta nefeslerin tutularak takip edildiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompayı da vurdu.

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Kriz, petrolü vurdu

Petrol tedariğine ve arzına yönelik yaşanabilecek sıkıntılar sonrasında bir zam haberi gündeme geldi.

Zamın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde mazota 2 lira 23 kuruşluk bir zam geldi.

Motorinin ardından benzine de zam!

Bu gelişmenin ardından gözler benzine çevrilirken, beklenen haber çok geçmeden geldi...

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21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor.

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Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 39,62 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 33,64 satılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)