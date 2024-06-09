Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinden bu yana savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda 210 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 801 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 680 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)