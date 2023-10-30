Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'nde ölüm kustu.

Katil İsrail günlerdir Gazze'deki Müslümanların üzerine ölüm yağdırırken, yaşanan katliamda binlerce çocuk ve sivil hayatını kaybetti.

Gazze'ye yönelik bombardımana günlerdir devam eden İsrail savaş uçakları, bu kez Kudüs Hastanesi'nin çevresini bombaladı.

Yaklaşık 12 bin kişi hastanede sığınırken bombardıman gerçekleşti. Filistin Kızılayı dün yapılan açıklamada "İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi" ifadelerini kullanmıştı.