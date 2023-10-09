Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı sonrası bölgede tansiyon her geçen gün yükseliyor.

Gazze'den İsrail yönüne doğru binlerce roket atılırken, İsrail bu saldırıya savaş uçaklarıyla bombalar yağdırarak yanıt verdi.

Gece boyu bölgede çatışmalar sürerken çok sayıda can kaybı olduğu bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas yaptığı açıklamada “Filistin halkının, işgalci güçlerin terörüne karşı kendini savunma hakkı var” ifadelerini kullanırken, İsrail Başbakanı Netanyahu ise Filistin'in daha önce hiç görmediği bir şekilde bedel ödeyeceğini duyurdu.