İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanlarında çocuk, kadın ve sağlık görevlileri dahil en az 100 kişinin öldüğünü, 400 yaralı olduğunu açıkladı.

Son aktarılan bilgiye göre İsrail ordusu sabahtan bu yana Lübnan'ın güney ve doğusundaki çeşitli bölgelere yaklaşık 300 hava saldırısı düzenledi.