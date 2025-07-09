Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı Şaban ailesine ait çadır, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı. Bu saldırı sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti. Cenaze töreni Han Yunus’taki Şifa Hastanesi’nden alınan naaşlarla gerçekleştirildi.

Dualar eşliğinde toprağa verilen cenazeler, bölgedeki halk tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Saldırıya yönelik tepkiler ise artarak devam ediyor. Filistinli yetkililer ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, sivillerin yaşam alanlarının hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyor. Han Yunus’ta son dönemde yaşanan saldırılar, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor ve güvenli yaşam alanlarına erişimi neredeyse imkânsız hale getiriyor.