Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, 88. günde karadan işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla hedef almaya devam etti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde 3 eve düzenlenen hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk 22 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü saldırılarında çok sayıda kişi öldürüldü ve yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı.