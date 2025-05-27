İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde evlere ve çadırlarına düzenlediği saldırılarda içlerinde çocukların da bulunduğu Filistinliler yaşamını yitirdi.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin cenazeleri kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi. Filistinliler cenazelere veda ederken büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara ve evlere yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 74 Filistinli hayatını kaybetti.

