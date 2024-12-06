Ordunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 3 evin bulunduğu bir yerleşim alanı bombaların hedefi oldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli yaşamını yitirirken en az 30 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Enkazdan yaralı olarak kurtulan ve hastanede tedavi altına alınan Filistinli çocuk, saldırıya uyuduğu sırada yakalandığını ve enkazdan kedisi ile birlikte hastaneye geldiğini belirtti.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu 3 yaşındaki Filistinli çocuk Cihad Ebu Zalfa yaşamını yitirdi. Zalfanın ailesinin o anlardaki hali yürek sızlattı.