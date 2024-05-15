İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin tamamına acımasızca bomba yağdırmaya devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde güvenli nokta kalmazken, İsrail saldırılarından kaçan Filistinliler son sığındıkları yer olan Refah'tan da göç etmeye başladı.

Birleşmiş Millerler, İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Refah'tan 450 binden fazla Filistinlinin göç ettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yeniden yoğun saldırılar başlatması sebebiyle Cibaliya'da da binlerce Filistinli göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: TRT HABER