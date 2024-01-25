İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde on binden fazla sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait eğitim merkezini vurduğu bildirildi. Saldırı sonucu merkezin bir binasında yangın çıktı.

Öte yandan İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin Tel es-Sultan bölgesinde bulunan el-Ghoul ailesinin evine saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralanan Gazzeliler, kentteki Kuveyt Hastanesi'ne sevk edildi.