İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın "Gerçek Vaat" adını verdiği misillemeyle başlayan savaş 7. gününe girdi.

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara isabet ettiği bildirildi.

Füze saldırısı sonunda İsrail'in çok sayıda şehrinde uyarı sirenleri çalarken, halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

Vurulan yapılarda İsrail ordusuna ait binlerce askeri güç, dijital komuta sistemleri, siber operasyon sistemleri olduğu iddia edildi.

İran'ın fırlattığı füzeler Berşeva'daki Soroka Hastanesi ile borsa binasına isabet etti. Düzenlenen son saldırılar sonucu yaralı sayısı 76'ya yükseldi.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarla Tahran yönetimine "ağır darbe vurduklarını" savunarak İran'a saldırılara devam edeceklerini belirtti.