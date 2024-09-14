Gazze'nin doğusundaki et-Tufah Mahallesi yakınındaki Bustan ailesine ait apartmana düzenlenen saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitirenlerin naaşları, cenaze işlemleri için El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye'de bulunan bir anaokuluna düzenlenen saldırı sonucu bina kısmen yıkılırken çevresindeki yapılarda hasar meydana geldi. Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları enkaz altından çıkartıldı, yaralananlar hastaneye nakledildi.

İsrail Ordusu bir eve düzenlediği saldırılarda yine çocukları hedef aldı.

Saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin olduğu aktarılırken yaralılar Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu