İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı hedef alındı. İsrail savaş uçakları, kamp içerisinde bulunan Burc Turkmani adlı binaya füze saldırısı düzenledi. Füzenin binaya isabet ettiği anlar kameralara kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında yer alan Şati Mülteci Kampı'ndaki Hamduna ailesinin evini hedef aldı. Saldırı sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı.