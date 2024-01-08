Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kenti ve Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'na saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kenti ile orta kesimlere düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 18 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'na yapılan saldırılarda da ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü.