İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Gazze'yi, hastane, cami, kilise ayırt etmeden bombalayan İsrail ordusu, bu kez de bir pazar yerini vurdu ve onlarca kişi hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Gazze'de hastanelerde elektrik yok. Doktorlar zor koşullarda hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Bazı hastalar, telefon ışığıyla ameliyat ediliyor.

Türkiye'den, Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanın da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Mısır'a hareket edecek.