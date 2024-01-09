Ziyaret sonrası açıklama yapan Kurum “Hocamızın tedavi sürecini takip ediyoruz. Çok çok geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.