Ziyaret sonrası açıklama yapan Kurum “Hocamızın tedavi sürecini takip ediyoruz. Çok çok geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Kurum “Hocamızın tedavi sürecini takip ediyoruz. Çok çok geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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