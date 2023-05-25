İstanbul Esenler’de bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Emniyet'ten domuz bağı yöntemi ile öldürüldüğü iddia edilen şahsa ilişkin açıklama geldi.

İstanbul, Esenler'deki olay, saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 903 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

DOMUZ BAĞI İLE BAĞLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan olduğunu tespit etti. Khan'ın domuz bağı bağlı olduğu iddia edildi.

Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Yangının Khan’a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü. Khan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.