Mandal, şehrin yeniden inşasında bilimsel ve teknolojik çözümlerle katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek, bölgedeki üniversitelerle iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Kahramanmaraş Fen Lisesi’nde düzenlenecek kariyer planlama etkinliğiyle öğrencilerle bir araya geleceklerini ifade etti.

Ziyarette, yerel yöneticiler ve sanayi temsilcileriyle yapılan görüşmelerde, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik projelerin takibi ve uygulanması konusunda ortak adımlar atılması planlandı.