Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılışı; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleri, İstanbul Valisi Davut Gül, Tarım ve Orman Eski Bakanı, Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Bolat ile stantları gezen Vali Gül, hemşehrileriyle bir araya geldi.

Gül, Kahramanmaraş’ın dayanışma ruhuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ımızın çok özelliği var ancak en önemli özelliklerinden biri kendi içerisindeki o barış ve kardeşliği muhafaza etmesi ve her zaman doğrunun yanında yer alması. Kahramanmaraş’ın kahramanlığının tesadüfen olmadığını, Kahramanmaraş’ın edebiyat şehri unvanını sonuna kadar hak ettiğini, Kahramanmaraş’ın tarım, sanayi ve gastronomide yaptıklarını biliyoruz. Depremden sonra da Kahramanmaraş küllerinden yeniden doğuyor. Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum”