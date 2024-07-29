Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, İsveç tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexander Gustafsson ile Karadağ tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan Dragan Pavlıcevıc'in İstanbul'da yakalandığını ifade etti.

Aynı zamanda İsveç tarafından çıkartılan "Kırmızı Difüzyon Mesajı"yla "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexandar Nedevskı" ise Bodrum'da düzenlenen 'Kuyu-13" operasyonuyla gözaltına alındı.



Operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik eden Yerlikaya, "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.