Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir restorana iki gece üst üste silahlı saldırı düzenlendi.

Restoranın kapalı olduğu gece saatlerinde motosikletle gelen şüpheliler, iş yerine kurşun yağdırdı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 kişiden birinin motosikletten inerek iş yerine ateş açtığı, ardından motosiklete binerek geldikleri istikametten kaçtıkları ve iki saldırının da benzer şekilde gerçekleştiği öğrenildi. 

Çorum'da mantar zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı Çorum'da mantar zehirlenmesi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Fwq-1

Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, mermiler restoranın dış cephesine isabet etti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu