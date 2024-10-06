Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir restorana iki gece üst üste silahlı saldırı düzenlendi.

Restoranın kapalı olduğu gece saatlerinde motosikletle gelen şüpheliler, iş yerine kurşun yağdırdı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 kişiden birinin motosikletten inerek iş yerine ateş açtığı, ardından motosiklete binerek geldikleri istikametten kaçtıkları ve iki saldırının da benzer şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, mermiler restoranın dış cephesine isabet etti.