Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen organizasyon, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen binlerce ziyaretçi, etkinlik alanını doldurdu.

Gastronomi Alanı Yoğun İlgi Gördü

Tanıtım günlerinde en fazla ilgiyi gören bölümlerin başında gastronomi alanı yer aldı. Kahramanmaraş’a özgü dondurma, tarhana, fıstık ezmesi, çörek ve yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Özellikle son gün, stantlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar hem alışveriş yaptı hem de yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu.

El Sanatları ve Kültürel Değerler Ön Plandaydı

Etkinlikte kurulan stantlarda Kahramanmaraş’ın köklü el sanatları da sergilendi. Ziyaretçiler, ustaların el emeği ürünlerini yakından inceleyerek hem bilgi aldı hem de alışveriş yaptı. Kültürel mirasın tanıtıldığı alanlar, organizasyonun en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Ziyaretçilerden Yoğun İlgi ve Memnuniyet

Etkinliğe katılan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kahramanmaraşlılar memleket hasretini giderirken, farklı illerden gelen ziyaretçiler de şehrin zengin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretçiler, özellikle gastronomi ürünlerine yoğun ilgi gösterirken, “Memleket hasretini bu fuarda gideriyoruz” yorumları dikkat çekti. Etkinliğin son gününde yaşanan yoğunluk, Kahramanmaraş’ın kültürel ve gastronomik değerlerine olan ilgiyi bir kez daha ortaya koydu.

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, hem şehrin tanıtımına katkı sundu hem de İstanbul’da yaşayan binlerce vatandaşı ortak bir kültür etrafında buluşturdu.