İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, yoğun ilgi görerek ziyaretçi akınına sahne oldu. Hafta sonunun da etkisiyle etkinlik alanı gün boyunca dolup taştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen etkinlik, en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen binlerce vatandaş, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne gelerek etkinlik alanını doldurdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen ziyaretçiler, Kahramanmaraş’ın köklü kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Kurulan stantlarda şehrin el sanatları, yöresel ürünleri ve geleneksel değerleri tanıtılırken, özellikle gastronomi bölümü büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş’a özgü lezzetlerin sergilendiği alanda dondurma, tarhana, çörek ve diğer yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar hem bu lezzetleri tatma hem de satın alma imkânı buldu.

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, şehrin kültürel ve ekonomik değerlerinin tanıtımına önemli katkı sağlarken, İstanbul’daki vatandaşlardan gördüğü yoğun ilgiyle dikkat çekmeye devam ediyor.