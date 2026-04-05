İstanbul'da, Kahramanmaraş'ın kültürel ve gastronomik değerlerinin tanıtılacağı "Kahramanmaraş Tanıtım Günleri" gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, 9-12 Nisan tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte kentin simgesi haline gelen dünyaca ünlü Maraş dondurması başta olmak üzere tarhana, kırmızı biber ve geleneksel çörekler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Tanıtım günlerinde ayrıca Kahramanmaraş'a özgü el sanatları da sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinlikle kentin zengin kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Görgel, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek organizasyonun, İstanbul'da yaşayan Kahramanmaraşlıları bir araya getireceğini ifade etti.