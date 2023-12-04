AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yaklaşık 9 kilometre derinlikte kaydedildi

3 dakika sonra aynı yerde 4,5 büyüklüğünde yeniden bir deprem oldu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar, İstanbul başta olmak üzere civar illerden de hissedildi. 5,1 olarak ölçüldü ve Mudanya açıklarında olmuş. Marmara da çok sayıda aktif fay var birisi de Gemlik fayı, muhtemelen bu fayda oluştu. Kırılmayı bekleyen Marmara'da çok fay var. Bu fayın karakterini de öğrendiğimizde her şey daha net olarak ortaya çıkacak. Artçı sarsıntılar da olabilir. Kırılmayı bekleyen birçok akitf fay var. Ne zaman ne büyüklükte bir deprem olacağını sormanın bir mantığı yok artık" dedi.

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

Bursa Valiliği, "Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde saat 10.42’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.