İstanbul'da sabaha karşı yüksek kesimlerde sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle yüksek binaların tepesi ve Çamlıca Kulesi'nin tepesi sis bulutunda adeta kayboldu.
Sis TEM Otoyolu, Şile Otoyolu ve Çamlıca Tepesi'nde görüntülendi.Kaynak: TRT HABER
İstanbul'da sabaha karşı yüksek kesimlerde sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle yüksek binaların tepesi ve Çamlıca Kulesi'nin tepesi sis bulutunda adeta kayboldu.
Sis TEM Otoyolu, Şile Otoyolu ve Çamlıca Tepesi'nde görüntülendi.Kaynak: TRT HABER
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