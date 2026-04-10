Suç Örgütlerine Karşı Kararlı Mücadele
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, güvenlik güçlerinin suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
Dönmez, özellikle gençleri hedef alan suç yapılarının etkisiz hale getirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.
“Ünlüler Toplumda Örnek Alınıyor”
Uyuşturucu soruşturmalarına da değinen Dönmez, ünlü isimlerin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti:
“Ünlüler örnek alınan insanlar. Bu nedenle farkındalığın artması önemli. Amacımız ifşa değil, suçun kaynağına ulaşmak.”
Uluslararası boyutta yürütülen operasyonlar kapsamında Interpol ile iş birliği yapıldığını da ifade etti.
Bahis Soruşturması Futbolu Aştı
Yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Dönmez, operasyonların yalnızca futbol ile sınırlı kalmayacağını açıkladı.
- Son 1,5 yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendi
- 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı
- 108 kişi tutuklandı
Dönmez, spor dünyasında yürütülen incelemelerin farklı branşlara da yayılabileceğini belirtti.
Çetelere Yönelik Operasyonlar Sürüyor
Barış Boyun Çetesi
- 305 şüpheli hakkında dava açıldı
- 87 yeni şüpheliye daha dava açıldı
- 129 yeni eylem tespit edildi
- 304 kişi hakkında ek dava süreci başlatıldı
- 67 şüpheliye yönelik yeni dava açıldı
- Örgüt liderinin iade süreci devam ediyor
Daltonlar Çetesi
- 181 kişi hakkında dava açıldı (106’sı tutuklu)
- Toplam 289 şüpheliye işlem yapıldı
- 172 kişinin tutukluluğu sürüyor
Diğer Yapılar
- Gündoğmuşlar ve Şapkalılar gruplarına yönelik davalar açıldı
Uyuşturucu Operasyonunda Çarpıcı Veriler
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin veriler de kamuoyuyla paylaşıldı:
- 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı
- 219 kişi Adli Tıp incelemesinden geçti
- 169 kişide kokain ve esrar tespit edildi
- 32 şüphelinin tutukluluğu sürüyor
“Torbacılara” Büyük Operasyon
Son dönemde sokak satıcılarına yönelik operasyonların arttığını belirten Dönmez:
- Son 2 ayda 400 kişi yakalandı
- Çok sayıda şüpheli tutuklandı
“Suçun Köküne İneceğiz”
Dönmez, suç örgütleriyle mücadelede temel hedefin üst kademe olduğunu vurgulayarak, operasyonların artarak süreceğinin altını çizdi.
Yetkililer, yürütülen çalışmaların toplum güvenliğini artırmayı ve özellikle gençleri suçtan uzak tutmayı amaçladığını belirtti.