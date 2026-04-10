Suç Örgütlerine Karşı Kararlı Mücadele

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, güvenlik güçlerinin suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Dönmez, özellikle gençleri hedef alan suç yapılarının etkisiz hale getirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

“Ünlüler Toplumda Örnek Alınıyor”

Uyuşturucu soruşturmalarına da değinen Dönmez, ünlü isimlerin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti:

“Ünlüler örnek alınan insanlar. Bu nedenle farkındalığın artması önemli. Amacımız ifşa değil, suçun kaynağına ulaşmak.”

Uluslararası boyutta yürütülen operasyonlar kapsamında Interpol ile iş birliği yapıldığını da ifade etti.

Bahis Soruşturması Futbolu Aştı

Yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Dönmez, operasyonların yalnızca futbol ile sınırlı kalmayacağını açıkladı.

Son 1,5 yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendi

255 şüpheli hakkında işlem yapıldı

108 kişi tutuklandı

Dönmez, spor dünyasında yürütülen incelemelerin farklı branşlara da yayılabileceğini belirtti.

Çetelere Yönelik Operasyonlar Sürüyor

Barış Boyun Çetesi

305 şüpheli hakkında dava açıldı

87 yeni şüpheliye daha dava açıldı

129 yeni eylem tespit edildi

304 kişi hakkında ek dava süreci başlatıldı

67 şüpheliye yönelik yeni dava açıldı

Örgüt liderinin iade süreci devam ediyor

Daltonlar Çetesi

181 kişi hakkında dava açıldı (106’sı tutuklu)

Toplam 289 şüpheliye işlem yapıldı

172 kişinin tutukluluğu sürüyor

Diğer Yapılar

Gündoğmuşlar ve Şapkalılar gruplarına yönelik davalar açıldı

Uyuşturucu Operasyonunda Çarpıcı Veriler

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin veriler de kamuoyuyla paylaşıldı:

255 şüpheli hakkında işlem yapıldı

219 kişi Adli Tıp incelemesinden geçti

169 kişide kokain ve esrar tespit edildi

32 şüphelinin tutukluluğu sürüyor

“Torbacılara” Büyük Operasyon

Son dönemde sokak satıcılarına yönelik operasyonların arttığını belirten Dönmez:

Son 2 ayda 400 kişi yakalandı

Çok sayıda şüpheli tutuklandı

“Suçun Köküne İneceğiz”

Dönmez, suç örgütleriyle mücadelede temel hedefin üst kademe olduğunu vurgulayarak, operasyonların artarak süreceğinin altını çizdi.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların toplum güvenliğini artırmayı ve özellikle gençleri suçtan uzak tutmayı amaçladığını belirtti.