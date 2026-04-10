6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı modernizasyon çalışmaları kapsamında, şehir genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen projelerle hem mevcut sistemler yenileniyor hem de geleceğe yönelik güçlü bir altyapı ağı oluşturuluyor.

Bu kapsamda çalışmaların yoğunlaştığı noktalardan biri olan Dumlupınar Mahallesi’nde önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. KASKİ koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde mahalle genelinde yeni altyapı hatlarının imalatı titizlikle sürdürülüyor.

60 Milyon TL’lik Yeni Şebeke Ağı

Projede, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı bir altyapı dönüşümü hedefleniyor. Bu doğrultuda Dumlupınar Mahallesi’ne 3 bin 239 metre içmesuyu hattı, 4 bin 71 metre kanalizasyon hattı ve yaklaşık 1 kilometrelik yağmursuyu hattı kazandırılıyor. Yapılan bu yatırımlarla birlikte hem içmesuyu temininde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi hem de atıksu ve yağmursuyu yönetiminin daha sağlıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Toplam 60 Milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilen proje kapsamında, mahallede inşa edilen altyapı hatlarının uzunluğu 8 kilometrenin üzerine çıkıyor. Bu yönüyle çalışma, sadece mevcut ihtiyaçlara çözüm sunmakla kalmayıp, bölgenin uzun vadeli altyapı gereksinimlerini de karşılayacak nitelik taşıyor.

Dumlupınar Mahallesi’nde devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinleri daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanına kavuşacak.