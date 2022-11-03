Kipaş holding yönetim kurulu üyesi halit gümüşer geçen seneye göre ciddi bir katılım olduğunu söyleyerek sürdürülebilirlik konusunu fazlasıyla önemsediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu eş Başkanı Ramazan Kaya ise tekstilde sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Akarca tekstil yönetim kurulu başkanı Yusuf akarca ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Hollanda altyapı ve su işletmesi bakanlığı yetkilisi Arnoud passenıer ise böyle bir programda konuşmacı olarak yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pvh group başkan yardımcısı nicolas prophte denim endüstrisinde türkiye’nin rolünü bildiklerini söyledi.