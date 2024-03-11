Kahramanmaraş’ın Her Bir İlçesinden Köyünden Kasabasından Ve Mahallesinden Kahramanmaraşlıları Bir Araya Getirmeyi Hedefleyen Maraş yurt Derneği Emin Adımlarla İlerlemeye Devam Ediyor.

Konu Kahramanmaraş olunca her zaman en ön saflarda yer alan ve şehri için yapabileceği en ufak hizmet için gece gündüz gayret gösteren Maraş Yurt Derneği Başkanı Harun Demir Yaptığı Açıklamada Yeni Derneklerinin Hayırlı Olmasını Dileyerek Tüm Hemşerilerimizi Derneğimize Bekliyoruz Dedi.

MARAŞYURT DERNEĞİ Yeni Kurulu ise Harun Demir Başkanlığında Latif Ceyhan, Aydın Aslan, Av. Mehmet Demircioğlu Başkan Yardımcıları olurken Yılmaz Butur Genel Sekreter, Ramazan Kocaoğlu Saymanlık görevine seçilirken Dilek Paksoy da Yönetim Kurulu Üyesi oldu.