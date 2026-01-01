İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında düzenlenen yürüyüş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye camileri ve Eminönü Yeni Cami'nden Galata Köprüsü'ne uzanan yürüyüş ve destek mesajını kapsıyor.

Katılımcılar Filistin'e destek için sabah namazı öncesi camilerin önündeki alanda toplanarak hazır bulundu.

Soğuk havaya rağmen katılımın yoğun olduğu, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Sultanahmet Meydanı’nda katılımcılara sıcak ikramlarda bulunuldu.

Katılımcılar, sabah namazı sonrası protokoldekilerle eyleme katılmak için "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla Galata Köprüsü'ne yürüdü.