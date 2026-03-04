ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yeni bir dalgayla devam ediyor. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (United States Central Command) tarafından yapılan açıklamada, operasyonlar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin hedefin vurulduğu ve 17 İran gemisinin batırıldığı duyuruldu.

ABD ordusu ayrıca İran’ın saldırılara karşılık olarak 500’den fazla balistik füze ve 2 bini aşkın insansız hava aracı kullandığını öne sürdü.

İran Basını: F-15 Savaş Uçağı Düşürüldü

İran’ın yarı resmi Tasnim News Agency, İran hava savunma sistemlerinin bir ABD F-15 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti.

İran Devrim Muhafızları ise Hint Okyanusu’nda yakıt ikmali yaptığı belirtilen bir ABD muhribinin füzelerle hedef alındığını açıkladı.

Tel Aviv ve Körfez’de Alarm

İran’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv’e de füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonrası şehirde sirenler çalarken, İsrail’in hava savunma sistemleri füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Bahreyn’de de alarm sirenleri devreye girerken halka güvenli bölgelere sığınmaları çağrısı yapıldı.

Katar’dan gelen bilgilere göre İran’dan fırlatılan iki balistik füzeden biri ABD’ye ait El-Udeyd Hava Üssü’ne düştü. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Dubai’de Konsolosluk Hedef Alındı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde İran’a ait bir insansız hava aracının ABD Konsolosluğu’na saldırı düzenlediği ve saldırı sonrası yerleşkede yangın çıktığı belirtildi.

Irak’ın Erbil kentindeki ABD Başkonsolosluğu ile Erbil Havalimanı da silahlı insansız hava aracıyla hedef alındı.

İran ayrıca Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliğini de İHA’larla vurduğunu açıkladı.

CIA Ofisi Vuruldu İddiası

ABD basınında yer alan iddialara göre İran saldırılarında CIA’e ait bir ofis de hedef alındı.

The Washington Post gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberde, saldırıda herhangi bir personelin yaralanmadığı ifade edildi.

Bölgede karşılıklı saldırılar sürerken, uluslararası kamuoyu çatışmanın daha geniş çaplı bir savaşa dönüşme ihtimalini yakından takip ediyor.